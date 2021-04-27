الكاظمي يوجه بإعادة تشكيل خلية الإعلام الأمني ومهامها توضيح الحوادث ورد الشائعات

2021/04/27 | 19:41 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، بإعادة تشكيل خلية الاعلام الامني، برئاسة اللواء سعد معن واكثر من ثلاثة عشر عضوا فيها وتكون مهمتها توضيح الحوادث الامنية ورد الشائعات.

وبحسب وثيقة صادرة من مكتب رئيس الوزراء ان رئيس الوزراء امر بإعادة تشكيل خلية الاعلام الامني برئاسة مدير مديرية العلاقات والاعلام بوزارة الداخلية اللواء سعد معن كما وجه بتعيين اللواء يحيى رسول نائبا لرئيس الخلية واللواء تحسين الخفاجي ناطقا باسمها.

وتشير الوثيقة الى تعيين ثلاثة عشر عضوا من مدراء اعلام المؤسسات الامنية فيها وتكون مهمتها بناء رسالة اعلامية لتوضيح الحوادث الامنية ورد الشائعات.

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