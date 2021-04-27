تخص من تلقوا اللقاح.. إرشادات أميركية جديدة تخفف قيود كورونا 

2021/04/27 | 19:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، الثلاثاء، مجموعة من الإرشادات الجديدة تخفف القيود المفروضة بسبب وباء كورونا، بعد خضوع عدد كبير من الأميركيين للتطعيم.

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