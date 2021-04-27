الاتصالات: 1080 شركة غير مرخصة تعمل بالعراق عدا الالكترونية وخطة للقضاء على الوهمية منها

2021/04/27 | 19:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

اعلنت الشركة العامة للبريد والتوفير في وزارة الاتصالات، اليوم الثلاثاء، عن وجود اكثر من 1080 شركة غير مرخصة تعمل في العراق فضلا عن الشركات الإلكترونية والتي على مواقع التواصل الاجتماعي، مبينا وجود خطة للقضاء على الوهمية منها.

وقال مدير عام الشركة، إدريس خالد عبدالرحمن، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع)، وتابعته (بغداد اليوم)، إن "هناك شركات غير مرخصة تعمل حالياً خارج نطاق مظلة الدولة، ولدى الشركة خطة تعمل على مراجعتها بشكل نهائي وتطبيقها"، لافتاً إلى أن "الخطة تشمل اعادة تنظيم هذه الشركات، سواء كانت الشركات تملك موقعاً ميدانياً أو تعمل بنظام التسوق الالكتروني".

وأضاف عبدالرحمن، أن "عدد الشركات غير المرخصة يقدر بحدود 1080 شركة في عموم العراق، عدا الشركات التي تعمل من خلال مواقع إلكترونية أو صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي".

وأوضح، أن "أي عملية تنظيمية نتائجها هي تنظيم موارد الدولة بشكل عام، وسواء كانت الشركات موجودة ميدانياً أو كموقع الكتروني، فيتم منحها الموافقات من خلال الترخيص الاصولي المنطقي لقاء بدل مالي، ويجب أن يكون بشكل منطقي ومقبول، أي باستطاعة أي شركة أن تدفعه".

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