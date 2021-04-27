البنتاغون: سنراجع انتشار القوات الأميركية بالعالم

2021/04/27 | 20:11 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني أكد البنتاغون، اليوم الثلاثاء، أنه يعتزم مراجعة انتشار القوات الأميركية في العالم.وقال المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، إن “الولايات المتحدة ستراجع انتشار قواتها في العالم، بحلول يونيو المقبل”.وتوقع […]

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