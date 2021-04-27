2021/04/27 | 20:11 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني ينشر “المركز الخبري الوطني”، تفاصيل جلسة مجلس الوزراء، التي عقدت، اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، وتضمنت اصدار 9 قرارات جديدة بينها زيادة إعانة الحماية الاجتماعية.وذكر المكتب […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تفاصيل جلسة مجلس الوزراء..



9 قرارات منها زيادة إعانة الحماية الاجتماعية المركز الخبري الوطني.

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