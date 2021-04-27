2021/04/27 | 20:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني راجع مركز السيطرة على الأمراض الأميركي إرشاداته الخاصة بالصحة العامة، اليوم الثلاثاء، وأعلن بشكل مفاجئ، أن الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل ضد فيروس كورونا، يمكنهم ممارسة الرياضة وحضور التجمعات الصغيرة في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قرار أميركي: الكمامة ليست إلزامية للمطعمين ضد كورونا المركز الخبري الوطني.

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