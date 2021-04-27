2021/04/27 | 20:19 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة النيابية تتوقع الاطاحة ببعض الشخصيات) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة النيابية تتوقع الاطاحة ببعض الشخصيات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).