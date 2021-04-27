سلطة الطيران المدني تعلق الرحلات من وإلى الهند بسبب كورونا

2021/04/27 | 20:19 - المصدر: بغداد اليوم

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علقت سلطة الطيران المدني، اليوم الثلاثاء، الرحلات الجوية من والى الهند الى اشعارا اخر بسبب جائحة كورونا.

وبحسب وثيقة صادرة من سلطة الطيران المدني حصلت( بغداد اليوم)، على نسخة منها، انه "تم توجيه كافة طيران في العراق بتعليق الرحلات ومنع دخول كافة المسافرين القادمين من الهند بشكل مباشر او غير مباشر بسبب جائحة كورونا.

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