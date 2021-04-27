تعليق كردي على زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى كردستان

وقال مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كردستان، سفين دزةيي، اليوم الثلاثاء، إن وزير الخارجية الإيراني المقرر وصوله اليوم الثلاثاء، الى العاصمة أربيل، سيعقد اجتماعات مع كبار مسؤولي إقليم كردستان.وذكر سفين دزةيي في تصريح صحفي تابعته (بغداد اليوم)، إن "من المقرر أن يصل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى أربيل اليوم لعقد لقاءات مع كبار مسؤولي إقليم كردستان".وأضاف، أن "للجارة إيران علاقات قديمة مع كل من العراق وإقليم كردستان، وزيارة وزير خارجيتها محمد جواد ظريف مرحب بها بحرارة"، لافتاً الى "ان ظريف سيعقد لقاءات مع كبار مسؤولي إقليم كردستان".وتابع بالقول إن "ظريف وزير ودبلوماسي صاحب خبرة وينظر الى الأوضاع بموضوعية" ، مردفاً "من دون شك هناك جملة من الملفات والمواضيع التي ستتم مناقشتها خلال اجتماعاته ولقاءاته في اربيل ".وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، وصل وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، الى أربيل قادما من العاصمة بغداد.
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