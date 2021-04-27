2021/04/27 | 20:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، ريبين سلام، اليوم الثلاثاء، أن زيارة وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إلى إقليم كردستان تحظى باهتمام كبير ومهمة جداً.وقال سلام في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن "زيارة ظريف إلى كردستان مهمة جداً، وجاءت بعد قطيعة في العلاقات من الجانب الإيراني مع الإقليم".وأضاف أن "الإقليم كان دائما يؤكد على سياسة التوازن في إقامة العلاقات مع الاخرين، ووقوفه جانب الحياد في الصراع الأميركي الإيراني"، مبينا أن "طهران تشعر بأن الكرد يميلون لطرف على حساب طرف آخر في هذا الصراع وهذا غير صحيح على الإطلاق".وأشار سلام إلى أن "الزيارة ستساهم بإعادة ترطيب الأجواء وإنهاء الفتور في العلاقات بين الطرفين، مع التأكيد على أن تبقى أربيل آمنة".

وقال مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كردستان، سفين دزةيي، اليوم الثلاثاء، إن وزير الخارجية الإيراني المقرر وصوله اليوم الثلاثاء، الى العاصمة أربيل، سيعقد اجتماعات مع كبار مسؤولي إقليم كردستان.وذكر سفين دزةيي في تصريح صحفي تابعته (بغداد اليوم)، إن "من المقرر أن يصل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى أربيل اليوم لعقد لقاءات مع كبار مسؤولي إقليم كردستان".وأضاف، أن "للجارة إيران علاقات قديمة مع كل من العراق وإقليم كردستان، وزيارة وزير خارجيتها محمد جواد ظريف مرحب بها بحرارة"، لافتاً الى "ان ظريف سيعقد لقاءات مع كبار مسؤولي إقليم كردستان".وتابع بالقول إن "ظريف وزير ودبلوماسي صاحب خبرة وينظر الى الأوضاع بموضوعية" ، مردفاً "من دون شك هناك جملة من الملفات والمواضيع التي ستتم مناقشتها خلال اجتماعاته ولقاءاته في اربيل ".وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، وصل وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، الى أربيل قادما من العاصمة بغداد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعليق كردي على زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى كردستان) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعليق كردي على زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى كردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).