- يومَ ضَبطتُ أدونيس مُتَلبّساً - - عادل عبدالله

2021/04/27 | 20:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عادل_عبدالله في أحد أعوام السبعينات من القرن الماضي، حين كنتُ شاباً يافعاً، شاعراً و ناقداً طموحا، مغرماً بتجارب الصوفية، حافظاً لأشعارهم و مواقفهم و شطحاتهم، أطلعتُ مصادفة على قصيدة أدونيس " تحولات العاشق و الهجرة في أقاليم الليل و النهار" فأحسستُ لأوّل وهلةٍ بأنّ حافر نصّ أدونيس قد وقع على حافر نصّ آخر، سرعان ما تبيّنتُ بأنه حافر نص " النفّري " لكن، من دون أيّة أضافة للمعنى الذي وضعه " الجاحظ " لوصف العلاقة ......





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