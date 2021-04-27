2021/04/27 | 20:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالحميد_برتو يكاد أن يجمع علماء علم النفس الإجتماعي على وجود صلة متينة بين الإنسان ومسقط رأسه، حتى في حالات الجذور المنقطعة، ومع المناطق التي شهدت النشأة الأولى لأي شخص.



يصف الكاتب رزاق عبود مدينته ـ البصرة من السطر الأول في كتابه الموسوم ـ "البصرة وصورة الأمس" بإنحياز تام ومعلن، بأنها مدينة وادعة ورائعة "يتجلى (فيها) العراق كله، بل قُل العالم أجمع".



ولكنه عاد في الحال ليمسك بلجام فرسه توخياً للدقة، و ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البصرة وصورة الأمس - عبدالحميد برتو) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البصرة وصورة الأمس - عبدالحميد برتو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).