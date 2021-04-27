شهيد أم قتيل - اسماعيل شاكر الرفاعي

2021/04/27 | 20:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#اسماعيل_شاكر_الرفاعي شهيد أم قتيل ؟ تدل كلمة شهيد في الكتابات الاسلامية على الشخص الذي : يقتل في سبيل الله فقط ، وان رووا للنبي حديثاً ، يوسع فيه دلالة الشهادة شاملاً بها أولئك الذين يدافعون عن أموالهم وعن دينهم واهلهم ، ولكنني لا أميل الى تحكيم المرويات الاخرى التي دار ويدور حولها شك عميق ، معتمداً - لرفع اللبس - على آيات وسور القرآن وحدها ...



ولهذا فانا اعتمد الآيتين القرآنيتين الواضحتين في دلالتهما ......





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