بالأرقام.. زيادة سلم الإعانة الاجتماعية

2021/04/27 | 20:26 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعقرر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، زيادة سلم إعانة الحماية الاجتماعية، فيما حدد مقدار زيادة الفئات المشمولة بالقرار.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "تقرر زيادة سلم اعانة الحماية الاجتماعية اعتبارا من بداية السنة المالية الحالية، والمقترح من قبل هيأة الحماية الاجتماعية في ضوء التحديات الاقتصادية التي يمر بها البلد والتي تؤثر سلبا على الفئة الاكثر هشاشة من المجتمع وهي فئة الفقراء".وأضاف البيان، أن "زيادة سلم إعانة الحماية الإجتماعية، ستكون بحسب الآتي:أولا: فئة الرجال أ- عائلة فرد واحد 125 الف دينار ب- عائلة من فردين 175 الف دينار ج- عائلة ثلاثة أفراد 225د- عائلة من اربعة افراد 275ثانيا: فئة النساءأ- عائلة فرد واحد 125 الف دينارب- عائلة من فردين 200 الف دينار ج- عائلة ثلاثة أفراد 275 د- عائلة من اربعة افراد 325".وعقد مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي.

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