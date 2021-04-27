مفوضية حقوق الإنسان تطالب بتأسيس ’مجلس الصحة والبيئة الوطني’

2021/04/27 | 20:26 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

طالبت مفوضية حقوق الانسان في العراق، الثلاثاء، بتأسيس مجلس الصحة والبيئة الوطني⁩، ليكون مسؤولا عن رسم السياسة العامة للصحة والبيئة في العراق.

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وقال عضو المفوضية علي البياتي في تدوينة، اطلع عليها "ناس"، (27 نيسان 2021)، ان "الحق في الصحة يعني أن الحكومات يجب أن تهيئ الظروف التي يمكن فيها لكل فرد أن يكون موفور الصحة بقدر الإمكان.



وتتراوح هذه الظروف بين ضمان توفير الخدمات الصحية وظروف العمل الصحية والمأمونة والإسكان الملائم والأطعمة المغذية".

واضاف "لذا فالعراق بحاجة الى ⁧ مجلس الصحة والبيئة الوطني⁩ , يكون مسؤلا عن رسم السياسة العامة للصحة والبيئة في العراق ومشرف على عمل الدوائر والمؤسسات المعنية ومرتبط برئاسة الوزراء على ان تمنح تخصيصات مالية كاملة وصلاحيات لتوفير كل متطلبات الحق في الصحة حسب التعريف اعلاه".

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