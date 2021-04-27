مجلس الوزراء يصدر حزمة قرارات

2021/04/27 | 20:29 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر مجلس الوزراء، حزمة قرارات خلال

جلسته الاعتيادية التي عقدت اليوم

الثلاثاء، برئاسة مصطفى الكاظمي.

وأدناه مقررات الجلسة حسبما وردت من

مكتب الكاظمي:

حيث شهدت الجلسة استضافة رئيس المفوضية

العل

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