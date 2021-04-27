2021/04/27 | 20:29 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شرع فرع توزيع كهرباء ميسان أحد فروع

الشركة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب ،

بأعمال مشروع تنفيذ خطي ( ٣٣ ك.ف) لتغذية

محطة المشرح الثانوية" ٣٣ / ١١ ك.ف " ،

استعداداً لفصل الصيف المقبل .





وقال مدير الفرع ا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المباشرة بأعمال مشروع تنفيذ خطي ( ٣٣ ك.ف) لتغذية محطة المشرح الثانوية في ميسان) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المباشرة بأعمال مشروع تنفيذ خطي ( ٣٣ ك.ف) لتغذية محطة المشرح الثانوية في ميسان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).