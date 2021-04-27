2021/04/27 | 20:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني عزى نادي اسبانيول الإسباني، اليوم الثلاثاء، بحادثة حريق مستشفى ابن الخطيب في العاصمة بغداد.وذكر النادي، في بيان نشره على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، واطلع عليه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نادي إسبانيول الإسباني يعزي بحادثة مستشفى ابن الخطيب المركز الخبري الوطني.

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