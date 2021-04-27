مسرور بارزاني يبحث مع ظريف تنفيذ قانون الموازنة والالتزام به

2021/04/27 | 20:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

بحث رئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء، مع وزير الخارجية الايراني محمد ظريف تنفيذ قانون الموازنة والعلاقة بين الاقليم والحكومة المركزية.

وذكر بيان للإقليم تلقته (بغداد اليوم)، ان "رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، استقبل اليوم، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية محمد جواد ظريف"، مبينا ان "اللقاء حضره نائب رئيس الحكومة قوباد طالباني، وجرى التباحث إزاء سبل تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان والجمهورية الإسلامية الإيرانية على أساس الاحترام والمصلحة المتبادلين، ومناقشة آليات تطوير العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري".

واضاف البيان ان "اللقاء بحث العلاقات بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، فضلاً عن أهمية تنفيذ قانون الموازنة العامة والالتزام به، إلى جانب إرسال المستحقات المالية لحكومة إقليم كوردستان من قبل الحكومة الاتحادية".

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