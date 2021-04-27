2021/04/27 | 20:53 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني تلقى رئيس الجمهورية، برهم صالح، اليوم الثلاثاء، برقيات تعازي من ملك إسبانيا، ونظيريه الصيني والأرمني، بفاجعة حريق مستشفى ابن الخطيب في بغداد.وذكر بيان رئاسي، تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص صالح يتلقى برقيات تعزية من ملك اسبانيا ونظيريه الصيني والأرمني المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صالح يتلقى برقيات تعزية من ملك اسبانيا ونظيريه الصيني والأرمني) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صالح يتلقى برقيات تعزية من ملك اسبانيا ونظيريه الصيني والأرمني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).