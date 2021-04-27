تفاصيل اجتماع بارزاني مع ظريف

2021/04/27 | 20:55 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ بحث رئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني، الثلاثاء، مع وزير الخارجية الايراني محمد ظريف تنفيذ قانون الموازنة والعلاقة بين الاقليم والحكومة المركزية.وذكر بيان للإقليم، أن “رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، استقبل اليوم، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية محمد جواد ظريف”، مبينا ان “اللقاء حضره نائب رئيس الحكومة قوباد طالباني، وجرى التباحث إزاء سبل […]

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