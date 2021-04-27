2021/04/27 | 20:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

صالح يتلقى برقيات تعازي من الرئيس الصيني وملك أسبانيا والرئيس الأرمني » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 20:46

واع/

جميع الحقوق محفوظة © 2020.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صالح يتلقى برقيات تعازي من الرئيس الصيني وملك أسبانيا والرئيس الأرمني) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صالح يتلقى برقيات تعازي من الرئيس الصيني وملك أسبانيا والرئيس الأرمني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).