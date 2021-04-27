طريق الهاوية- 8- - نادية خلوف

2021/04/27 | 21:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نادية_خلوف منذ أن تزوجت أمي من رجب لم تعد تهتم بي .



أجبرني أبي على الزواج من أخو زوجته الأخيرة ، أمضيت خمسة سنوات معه ثم مات أبي فطلقني .



قارب عمري على الخامسة و العشرين ، لكنّه عندما تزوجني كنت في التاسعة عشرة من عمري .



أسمعني كلمات جميلة فتعلّقت به ثم أرسل لي ورقة طلاقي .



قال لي: لا تصلحين زوجة لي يا فاطمة .



أين أذهب ؟ لست امرأة ناضجة .



لا يعني أن تبلغي الخامسة و العشرين أن تكوني ناضجة ، أنا لم أبلغ ال ......





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