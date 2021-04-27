طريق الهاوية- 8- - نادية خلوف

#نادية_خلوف منذ أن تزوجت أمي من رجب لم تعد تهتم بي .
أجبرني أبي على الزواج من أخو زوجته الأخيرة ، أمضيت خمسة سنوات معه ثم مات أبي فطلقني .
قارب عمري على الخامسة و العشرين ، لكنّه عندما تزوجني كنت في التاسعة عشرة من عمري .
أسمعني كلمات جميلة فتعلّقت به ثم أرسل لي ورقة طلاقي .
قال لي: لا تصلحين زوجة لي يا فاطمة .
أين أذهب ؟ لست امرأة ناضجة .
لا يعني أن تبلغي الخامسة و العشرين أن تكوني ناضجة ، أنا لم أبلغ ال ......
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