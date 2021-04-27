طريق الهاوية- 8- - نادية خلوف


طريق الهاوية- 8- - نادية خلوف
2021/04/27 | 21:00 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحوار_المتمدن

#نادية_خلوف منذ أن تزوجت أمي من رجب لم تعد تهتم بي .

أجبرني أبي على الزواج من أخو زوجته الأخيرة ، أمضيت خمسة سنوات معه ثم مات أبي فطلقني .

قارب عمري على الخامسة و العشرين ، لكنّه عندما تزوجني كنت في التاسعة عشرة من عمري .

أسمعني كلمات جميلة فتعلّقت به ثم أرسل لي ورقة طلاقي .

قال لي: لا تصلحين زوجة لي يا فاطمة .

أين أذهب ؟ لست امرأة ناضجة .

لا يعني أن تبلغي الخامسة و العشرين أن تكوني ناضجة ، أنا لم أبلغ ال ......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طريق الهاوية- 8- - نادية خلوف) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طريق الهاوية- 8- - نادية خلوف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).

واصل القراءة على الحوار المتمدن
Sponsored Links