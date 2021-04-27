ترحيب قطري بمبادرة روسيا لأمن الخليج

2021/04/27 | 21:10 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت قطر ترحيبها بمبادرة روسيا للأمن الجماعي في الخليج وإقامة حوار بين الدول العربية وإيران في المنطقة.

وقال السفير القطري الجديد لدى موسكو أحمد بن ناصر بن جاسم آل ثاني في حديث لصحيفة “كوميرسانت” الروسية: “نرحب بكل المبادرات الخاصة بالأمن الجماعي في منطقة الخليج.



نحن على قناعة بأن الحوار العربي مع إيران ممكن بل ضروري للمصلحة العامة”.

وأضاف: “نقيم إيجابيا دور روسيا وموقفها الحكيم حول تعزيز العلاقات بين دول منطقتنا.



ونأمل من جانبنا في أن يكون هناك تفاهم بين كل دول المنطقة”.

وقال: “أكدت الدوحة مرارا استعدادها للعب دور الوساطة بين أشقائنا في دول الخليج وإيران وكذلك في المفاوضات بين إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، والحكومة الإيرانية”.

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