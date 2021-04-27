2021/04/27 | 21:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الثلاثاء، تعطُّل خدمة الاتصال بالدفاع المدني على شبكة آسياسيل للاتصالات.وذكرت المديرية، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”: “إلى الإخوة المواطنين الأعزاء كافة، تود مديرية الدفاع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص في زحمة الحرائق..



تعطُّل خدمة الاتصال بالدفاع المدني على هذه الشركة المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في زحمة الحرائق.. تعطُّل خدمة الاتصال بالدفاع المدني على هذه الشركة) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في زحمة الحرائق.. تعطُّل خدمة الاتصال بالدفاع المدني على هذه الشركة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).