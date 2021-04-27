المنافذ: القبض على إيراني في منفذ الشيب الحدودي

2021/04/27 | 21:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الثلاثاء، القبض على إيراني في منفذ الشيب الحدودي.وقالت الهيىة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني” إنه تم “إلقاء القبض على ايراني الجنسية حاول الدخول إلى الأراضي […]

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