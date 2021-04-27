واشنطن تنصح مواطنيها بمغادرة أفغانستان

2021/04/27 | 21:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال قائد القيادة المركزية الأميركية كينيث ماكنزي، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة لديها خطة للانسحاب من أفغانستان "توفر الحماية لقواتنا".

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