تحدث عن مخاوف من “السلالة الهندية” نائب: معدلات الإصابة بكورونا مقلقة جداً- عاجل

2021/04/27 | 21:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أكد عضو لجنة الصحة في البرلمان، النائب سلمان حسن، اليوم الثلاثاء، أن مستوى الاقبال على لقاحات كورونا لايزال دون المستوى المطلوب، فيما أعرب عن قلقه من "السلالة الهندية" للفيروس، بظل ارتفاع معدلات الاصابة في البلاد.

وقال سلمان حسن، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "معدلات الاصابة اليومية في العراق تتراوح من 6-8 الاف اصابة يوميا، وهو رقم مرتفع جدا يثير القلق في ظل الامكانيات المعروفة للمؤسسات الصحية".

وأضاف حسن، أن "مستوى الاقبال على اللقاحات المضادة بكل انواعها لايزال دون المستوى المطلوب، ونامل ان تكون هناك زيادة في الاقبال، لان اللقاحات باتت الحل بايقاف معدلات انتشار الفيروس".

وأكد عضو لجنة الصحة في البرلمان في مجلس النواب: "لدينا قلق من السلالات الجديدة لفيروس كورونا ومنها الهندية، بظل معلومات تتحدث عن رصد اصابة مشتبه بها في ذي قار".

ونفت وزارة الصحة العراقية، اليوم الثلاثاء (27 نيسان 2021)، تسجيل إصابة بـ "السلالة الهندية" من فيروس كورونا، في العراق.

وقال مدير الصحة العامة في وزارة الصحة، رياض الحلفي، في حديث لـ (بغداد اليوم) رداً على الأنباء المتداولة بشأن تسجيل إصابة بالسلالة المذكورة لشخص قدم من الهند، إنه "لا توجد صحة لذلك".

وأضاف رياض: "ليس كل قادم من الهند وهو مصاب يحمل السلالة الجديدة".

وتابع الحلفي: "الامر الاخر؛ لم يثبت لحد الآن أن هذه السلالة أخطر من السلالات الحالية".

وفي وقت سابق من اليوم، كشف مصدر في دائرة صحة محافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء (27 نيسان 2021)، تفاصيل الشكوك التي حامت حول تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا من السلالة الهندية الشديدة الخطورة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "مواطناً من قضاء الشطرة عاد إلى المحافظة قادماً من الهند، وبعد الفحص تبيّن أنه مصاب بفايروس كورونا".

وأوضح، أن "الأعراض التي ظهرت عليه تطابق السلالة الهندية شديدة الخطورة، حيث أن نسبة الاوكسجين لديه كانت منخفضة واقل من 35%،؜ وأن حالته الصحية تدهورت بشكل سريع".

وأشار إلى أن "جميع ذويه تم حجرهم، وشددت الإجراءات بحقهم تخوفاً من أن تكون الإصابة ضمن السلالة المذكورة، والتي عرفت خطورتها بأنها مميتة بنسب عالية".

من جهته، قال مدير مستشفى الحسين التعليمي في محافظة ذي قار، الدكتور علي الخليفة، أن "السلالة الهندية المعروفة بضراوتها والتي كثر الحديث عنها مؤخراً قد تكون وصلت العراق".

وأضاف الخليفة في بيان تلقته (بغداد اليوم): "اليوم استقبلنا مريضاً مشخّصا بكوفيد 19 بعد 5 أيام على قدومه من الهند"، مشيراً إلى أن "نسبة الأوكسجين لديه 33% مع سرعة التدهور خلال ساعات لحالته الصحية، فيُرجى الالتزام".

وفي وقت سابق من اليوم، ردت عضو الفريق الإعلامي، في وزارة الصحة، د.



ربى فلاح، على ما أثير في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بخصوص ظهور ’’السلالة الهندية’’ المتطورة والخاصة بكوفيد 19، في العراق.

وقالت الطبيبة فلاح، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الكوادر الصحية التابعة لوزارة الصحة، لم تسجل حتى الآن، أي إصابة جديدة، بالسلالة الهندية المتطورة من فيروس كورونا".

وأضافت "كل شيء وارد، كون الفيروس معروف بتطوره من فترة إلى اخرى، ويغير من صيغته أو خارطته الجينية ويتحور، ومن الممكن أن تظهر سلالات جديدة لكورونا، بأعراض اشد من التي يصاب بها المواطنين خلال هذه الأيام".

وتابعت "كما أن السفر إلى دول موبوءة، ممكن أن يجلب سلالات أكثر خطورة من الظاهرة الآن في العراق".

وختمت حديثها بالقول: "التوجه نحو التطعيم، وأخذ اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، هو السبيل الوحيد لمنع دخول السلالات الجديدة، والسيطرة على الوباء، وبخلافه فأن هناك مخاطر كبيرة على حياة العراقيين"

وخلال الساعات الماضية، تناقلت بعض الصفحات في مواقع التواصل الاجتماعي، وبعض وسائل الإعلام، انباءً تتحدث فيها عن تسجيل إصابات جديدة، بالسلالة الهندية المتطورة، من فيروس كورونا.

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