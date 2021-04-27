قيادي في الحشد الشعبي يحدد مناطق الخطر الأكبر

2021/04/27 | 21:28 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع - كرار خليلشدد القيادي في الحشد الشعبي يزن مشعان الجبوري، اليوم الثلاثاء، على ضرورة تنشيط الدور الأمني واستخدام الكاميرات الحرارية والطيران المسير لمواجهة التهديدات الأمنية، فيما حدد مناطق الخطر الأكبر.وقال الجبوري لوكالة الأنباء العراقية (واع)،أنه "لا يوجد خطر حقيقي عسكري، والخروقات الامنية موجودة في بعض القواطع سواء بالحويجة وديالى وصلاح الدين ونينوى امتدادا للحدود السورية".وأضاف: "نحن بحاجة الى تنشيط الدور الامني من خلال استخدام التكنولوجيا وتطوع ابناء تلك المناطق في الاجهزة الامنية، مع استخدام الكاميرات الحرارية والطيران المسير لمواجهة التهديدات الامنية".وحدد الجبوري "الخطر الاكبر الذي يمثل الخط الممتد من ديالى الى المطيبيجة وجبال حمرين وجبال مكحول وصولا الى الصحراء مع سوريا".

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