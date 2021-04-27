تركيا تسمي سفيرها الجديد في بغداد

2021/04/27 | 21:28 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قال السفير التركي السابق في بغداد فاتح يلدز، والذي انتهت فترة عمله مؤخراً، إن بلاده قررت تسمية "علي رضا كوني" سفيرا جديدا في العاصمة العراقية.

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وقال فاتح يلدز، السفير السابق في تدوينة، تابعها "ناس"، (28 نيسان 2021)، ما نصّه: "أنا على ثقة من ان زميلي وصديقي الذي تم تعيينه في بغداد السفير علي رضا كوني سيخدم علاقاتنا الثنائية وسيقدم الخدمات المهمة لمواطنينا في العراق، حيث كان مسؤولا على العلاقات مع العراق اثناء وظيفته في المركز وله خبرة في العمل".

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