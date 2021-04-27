فوز سولاف وكيوان بافتتاح البطولة الرمضانية بكرة الطائرة في كركوك

2021/04/27 | 21:31 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلقت في قاعة نادي سولاف الرياضي في مدينة كركوك اليوم الثلاثاء البطولة الرمضانية بالكرة الطائرة وعلى القاعة المغلقة في النادي .

وقال مراسلنا، ان البطولة انطلقت بمشاركة فرق اندية ( الثورة ، كيوان ، حويجة ، سولاف الجديد ، داقوق ، تازة ، سولاف).

وتجري المباريات وفق نظام التسقیط الزوجي حیث تقابل في مباراة الافتتاح ناديا سولاف وسولاف الجديد انتهت بفوز سولاف ( 3 - 2 ) وفي المباراة الثانية التقی ناديا كيوان والثورة التي انتهت بفوز كيوان ( 3 - 0 ) .

PUKmedia/ كركوك/ رزكار شواني

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