جرح 5 من الشرطة الأتحادية في كركوك

2021/04/27 | 21:31 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني اليوم الثلاثاء عن أصابة 5 من الشرطة الأتحادية بجروح في كركوك.

وقال المصدر في تصريح لـ PUKmedia بأن عبوة ناسفة أنفجرت على قوة للشرطة الأتحادية بين قضاء داقوق وناحية الرشاد التابعتين لمحافظة كركوك مما أدى الى جرح خمسة من عناصر القوة.

وأضاف بعد الحادث طوقت المكان من قبل دورية أخرى للشرطة الأتحادية لأجل نقل الجرحى الى المستشفى لتلقي العلاج.

PUKmedia/ عمر اواره

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