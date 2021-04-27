بالوثيقة.. الصحة تتخذ 5 قرارات للوافدين من الهند خوفاً من السلالة الجديدة

2021/04/27 | 21:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني

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الصحة تتخذ 5 قرارات للوافدين من الهند خوفاً من السلالة الجديدة المركز الخبري الوطني.

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