الشيخ جمال الضاري: الأوضاع الصعبة للمرضى العراقيين في ‫الهند‬ تستوجب من الكاظمي التدخل العاجل لإجلاء مواطنينا وإعادتهم إلى العراق

2021/04/27 | 21:44 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الأمين العام للمشروع الوطني العراقي الشيخ جمال الضاري: الأوضاع الصعبة للمرضى العراقيين في ‫الهند‬، تستوجب قيام حكومة السيد مصطفى الكاظمي بالتدخل العاجل لإجلاء مواطنينا وإعادتهم إلى العراق‬، مع الالتزام بالاجراءات الوقائية وتوفير الرعاية لهم، ونوجه دعوتنا لرئيسي الجمهورية والبرلمان من اجل التدخل بهذه القضية الإنسانية.

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