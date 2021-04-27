الكاظمي: حكومتنا ليست لأغراض انتخابية

2021/04/27 | 21:44 - المصدر: قناة التغيير

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نبه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي جميع أعضاء الحكومة بان الأخيرة لم تشكل لأغراض انتخابية وان مهمتها الاساسية هي تقديم الخدمات وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم ان المجلس استضاف رئيس المفوضية وبحث معه سبل تذليل أي عقبات امام إجراء الانتخابات في موعدها المحدد.

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