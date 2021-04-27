الجيش الإسرائيلي يسقط درون تابعة لحزب الله اللبناني

2021/04/27 | 21:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، الثلاثاء، إسقاط طائرة مسيرة عن بعد تابعة لحزب الله.

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