منتخبنا الوطني في المجموعة الأولى لبطولة كأس العرب FIFA 2021 قطر

2021/04/27 | 21:52 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنَ الاتحادُ الدولي لكرة القدم (فيفا) عن قرعة منتخبات بطولة كأس العرب FIFA قطر 2021 والتي سحبت مساء اليوم الثلاثاء في الحي الثقافي كتارا في العاصمة القطرية الدوحة.وأوقعت قرعةُ بطولة كأس العرب FIFA قطر 2021، منتخبنا الوطني في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات قطر (وعمان أو الصومال)، (والبحرين أو الكويت)، في القرعة التي شهدت […]

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