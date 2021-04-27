2021/04/27 | 21:58 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرعة كأس العرب FIFA قطر 2021 المجموعة الأولى خليجية بامتياز ‏قطر ‏العراق الفائز من مباراة عمان و الصومال الفائز من مباراة البحرين و الكويت

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