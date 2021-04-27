2021/04/27 | 21:59 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الثلاثاء، عن 5 اجراءات سيتم اتخاذها مع الوافدين من الهند.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وذكرت الوزارة في وثيقة، اطلع عليها "ناس" (27 نيسان 2021)، انه "سيتم حجز كافة الوافدين من الهند وعزل الحالات المؤكدة مختبرياً".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة العراقية تحدد نوعية الإجراءات التي سيتم اتخاذها مع الوافدين من الهند) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة العراقية تحدد نوعية الإجراءات التي سيتم اتخاذها مع الوافدين من الهند) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).