الصحة تصدر 5 قرارات بشأن الوافدين من الهند

2021/04/27 | 22:02 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء، اتخاذ 5 قرارات للوافدين من الهند خوفاً من السلالة الجديدة لكورونا وتضمنت القرارات حجز الوافدين لمدة 14 يوما، واخذ مسحات PCR، فضلا عن اخذ مسحة نهائية اثناء فترة الحجر المنزلي.

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