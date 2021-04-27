الصحة الاتحادية تعلن قرارات جديدة للوافدين من الهند

2021/04/27 | 22:02 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة الاتحادية اليوم الثلاثاء، اتخاذ 5 قرارات للوافدين من الهند خوفاً من السلالة الجديدة لكورونا.

وتضمنت القرارات حجز الوافدين لمدة 14 يوما، واخذ مسحات PCR، فضلا عن اخذ مسحة نهائية اثناء فترة الحجر المنزلي..

PUKmedia/ وزارة الصحة

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