الخريف - منصور الريكان

2021/04/27 | 22:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#منصور_الريكان (1)لم يبق لي غير البكاء على الرصيفْوأناملي ارتجفت وظلّت تستغيث من الخريفْوجعي خرائط قد تناهبها النزيفْخمسون عاما واحتراقي كذبة مرّت كزيفْكلّ التصاوير التي شاهدتهاهي نفسها ...........والغربة العمياء هاجسي المخيفْوالقهقهات خرافة تندى وخاتمتي البكاء على الرصيفْ (2)لم تحفر الكلمات في جسدي سوى خيط من الأوهام عاث ومن سنينْ

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