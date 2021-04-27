2021/04/27 | 22:12 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وضعت قرعة كاس العرب العراق وجها لوجه مع العنابي القطري، في المجموعة الاولى الى جانب الفائز من مباراة عمان – الصومال والفائز من مباراة البحرين – الكويت.

اما باقي المجاميع فكانت كالاتي

المجموعة الثانية

تونس الإمارات سوريا والفائز من مباراة موريتانيا – اليمن.

المجموعة الثالثة

المغرب السعودية الفائز من مباراة الأردن – جنوب السودان

الفائز من مباراة فلسطين – جزر القمر

المجموعة الرابعة

الجزائر مصر الفائز من مباراة لبنان – جيبوتي

الفائز من مباراة ليبيا – السودان

وستقام البطولة خلال الفترة من الأول وحتى 18 كانون الأول المقبل، وذلك بتنظيم مشترك ما بين الفيفا والاتحاد العربي لكرة القدم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق وقطر وجها لوجه في كاس العرب) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق وقطر وجها لوجه في كاس العرب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).