2021/04/27 | 22:15 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كوردستان تعلق على مزاعم وجود الآلاف من مزدوجي الرواتب و"الفضائيين" هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/04/27 | 22:15.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كوردستان تعلق على مزاعم وجود الآلاف من مزدوجي الرواتب و"الفضائيين") نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كوردستان تعلق على مزاعم وجود الآلاف من مزدوجي الرواتب و"الفضائيين") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).