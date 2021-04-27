زادة: سنمنع الإرهابيين من استخدام أفغانستان قاعدة لمهاجمة أميركا

2021/04/27 | 22:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المبعوث الأميركي الخاص لأفغانستان زلماي خليل زاد، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة "ستمنع الإرهابيين من استخدام أفغانستان قاعدة لمهاجمة الولايات المتحدة مرة أخرى"، مضيفا خلال جلسة استماع أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي إن "على حركة طالبان إدراك أنه من أجل التقدم للأمام فلا يمكن لها أن تستمر في احتجاز رهائن أميركيين".

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