بالوثيقة.. الصحة العراقية تعلن 5 اجراءات سيتم اتخاذها مع الوافدين من الهند

2021/04/27 | 22:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الثلاثاء، عن 5 اجراءات سيتم اتخاذها مع الوافدين من الهند.وذكرت الوزارة في وثيقة انه "سيتم حجز كافة الوافدين من الهند وعزل الحالات المؤكدة مختبرياً".

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