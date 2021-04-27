برامج رمضان الإنسانية – فائز جواد

2021/04/27 | 22:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برامج رمضان الإنسانية مع حلول شهر رمضان الفضيل انطلق المارثون الدرامي والمنوعاتي وراحت القنوات الفضائية العربية والعراقية تتسابق لنيل رضى الجمهور والعوائل العربية ، ولان الجمهور العراقي اعتاد على مشاهدة ومتابعة عدد من البرامج الانسانية التي تتابع احوال العوائل العراقية ومن تقطعت بهم السبل لتعينهم قدر الامكان على توفير بعضا من متطلبات الحياة ، في […]

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