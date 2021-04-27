2021/04/27 | 22:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مواقع تتحدّث عن التشابه بين ديب وإبنه لندن – الزمان ذكر موقع ديلي ميل البريطاني في تقرير له الشبه بين النجم جوني ديب وإبنه جاك، الذي بات يشبه أبيه بشكل كبير.وإستعان الموقع بصورة وصفها بأنها ظهور نادر للإبن، الذي أتم عامه الـ19 في وقت سابق من الشهر الحالي.ووضع الموقع الصورة بجانب صورة أخرى لجوني، حين […]

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