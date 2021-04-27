2021/04/27 | 22:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الريماس يتناول حياة الجن والإنس في سوراقيا تجمّع الفرق المسرحية الأهلية يستعد لمهرجان المونودراما الثالث بغداد – ياسين ياس يستعد الفنان الشاب حسين الريماس لتقديم مسرحية (سوراقيا) وهي من تاليفه واخراجه ضمن نشاطات طلبة قسم المسرح في معهد الجميلة وهي من اعمال البانتومايم والتي قال عنها ( المسرحية تتناول حياة الجن والانس والقبح والجمال وتاثير […]

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