2021/04/27 | 22:30 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مباشر من النجف.. وقفة احتجاجية أمام المحكمة على خلفية اعتقالات طالت ناشطين ومتظاهرين) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مباشر من النجف.. وقفة احتجاجية أمام المحكمة على خلفية اعتقالات طالت ناشطين ومتظاهرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).