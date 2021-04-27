امطار خفيفة وغيوم رعدية في اقليم كوردستان

2021/04/27 | 22:33 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت المديرية العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي في حكومة اقليم كوردستان، تساقط امطار خفيفة وحدوث غيوم رعدية وانخفاض في درجات الحرارة في مناطق الاقليم.

وقالت المديرية في بيان اليوم الثاثاء، انه يتوقع يتوقع استمرار تساقط امطار خفيفة مساء اليوم في المناطق الجبلية مع حدوث غيوم رعدية.

واضاف البيان، ان درجات الحرارة ستنخفض غدا الاربعاء مقارنة مع درجات الحرارة يوم الثلاثاء.

PUKmedia/ مديرية الانواء الجوية

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